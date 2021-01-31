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Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
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Протистояння бородатих і безбородих не вщухає. Відомі актори теж приміряли на себе обидва образи, а їхні фанати сперечаються, як же краще: з бородою чи все ж таки без неї. Подивіться й зробіть власний висновок!
Декому зі знаменитостей стовідсотково пасує борода, але є й ті, на кому така рослинність виглядає незвично. Зауважте, що щетина не вважається бородою.
Леонардо Ді Капріо
Глядачі звикли бачити Лео з поголеним обличчям.
І ще: Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
Джим Керрі
Джим Керрі прекрасний у всіх образах.
Бред Пітт
Бреду пасує легка щетина, з якої він зазвичай і ходить, тож і ідеально поголене лице і борода на акторові виглядає незвично.
Раян Гослінг
Раяну Гослінгу все ж краще без бороди.
Денієл Редкліфф
Борода змінює образ Редкліффа, проте не псує його.
Джонні Депп
Ми знаємо Джонні та його славнозвісні вуса, а поголене обличчя і борода в образі Деппа це щось нове.
Джеймс Макевой
Джеймсу Макевою пасують всі його ролі, зачіски та варіанти рослинності на обличчі.
Рамі Малек
Рамі Малек зазвичай повністю голить лице, проте мав вуса у ролі Фредді, а от знайшли його фото з бородою для іншої ролі.
Том Харді
У буденному житті Том Харді ходить зі щетиною і це йому пасує найбільше.
Генрі Кавілл
Ви взагалі пам'ятаєте, щоб у Генрі Кавілла була борода? Є фотодоказ!
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