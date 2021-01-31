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Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без

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Бред Пітт з бородою і без - фото 1
Бред Пітт з бородою і без

Протистояння бородатих і безбородих не вщухає. Відомі актори теж приміряли на себе обидва образи, а їхні фанати сперечаються, як же краще: з бородою чи все ж таки без неї. Подивіться й зробіть власний висновок!

Декому зі знаменитостей стовідсотково пасує борода, але є й ті, на кому така рослинність виглядає незвично. Зауважте, що щетина не вважається бородою.

Леонардо Ді Капріо

Глядачі звикли бачити Лео з поголеним обличчям.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445635

І ще: Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях

Джим Керрі

Джим Керрі прекрасний у всіх образах.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445640

Бред Пітт

Бреду пасує легка щетина, з якої він зазвичай і ходить, тож і ідеально поголене лице і борода на акторові виглядає незвично.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445636

Раян Гослінг

Раяну Гослінгу все ж краще без бороди.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445641

Денієл Редкліфф

Борода змінює образ Редкліффа, проте не псує його.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445638

Джонні Депп

Ми знаємо Джонні та його славнозвісні вуса, а поголене обличчя і борода в образі Деппа це щось нове.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445642

Джеймс Макевой

Джеймсу Макевою пасують всі його ролі, зачіски та варіанти рослинності на обличчі.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445643

Рамі Малек

Рамі Малек зазвичай повністю голить лице, проте мав вуса у ролі Фредді, а от знайшли його фото з бородою для іншої ролі.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445639

Том Харді

У буденному житті Том Харді ходить зі щетиною і це йому пасує найбільше.

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445637

Генрі Кавілл

Ви взагалі пам'ятаєте, щоб у Генрі Кавілла була борода? Є фотодоказ!

Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без - фото 445644

До теми: Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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