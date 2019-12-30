Гарна новина під ялинку: Райан Рейнольдс розповів, що Дедпул 3 таки вийде

В ефірі телешоу Live With Kelly And Ryan актор Райан Рейнольдс підтвердив, що третя частина фільму "Дедпул" вже у роботі. Погодьтесь, це просто чудова новина напередодні нового року!

"Так, ми зараз працюємо над ним всією нашою командою. Тепер нас контролює Marvel, тобто ми раптом потрапили у вищу лігу", – сказав він.

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Нагадаємо, що раніше фільми про супергероя Дедпула випускала компанія XXI Century Fox, але після того як Disney купили Fox за $ 52,4 мільярда у 2017 році, вони зібрали під одним дахом всіх марвелівських героїв (Marvel належить "Діснею" з 2009 року), включаючи, наприклад, Людей Ікс.

Сценаристи "Дедпула" повідомили, що студія дала добро на новий фільм ще у жовтні. Більш того, вона не проти, що герой у виконанні Рейнольдса буде матюкатися, як і раніше. Амінь, браття й сестри!

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