Garmin показав новий фітнес-браслет Vivosmart 4

Компанія Garmin представила новий фітнес-браслет Vivosmart 4, який при вартості $ 129,99 всього на $ 10 дорожчий за свого попередника. І це при тому, що за переліком підтримуваних функцій модель наближається до професійних пристроїв моніторингу стану спортсменів.

Наприклад, крім стандартних систем підрахунку пройденої відстані, витрачених калорій, ритму серцебиття та рівня стресу, Vivosmart 4 оснащений системами "Pulse Ox" і "Body Battery". Перша вимірює рівень насичення крові киснем, що в комплексі з іншими показниками дозволяє більш точно оцінити якість сну.

І ще: Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер

У свою чергу система "Body Battery" визначає так званий "енергетичний запас", який вказує на те, чи варто вам прилягти відпочити та набратися сил або саме час відправитися до тренажерного залу, адже рівень енергії знаходиться на максимумі і ви отримаєте максимум користі від тренування. Система враховує рівень стресу, варіабельність серцевого ритму, якість сну й активність користувача.

Garmin показав новий фітнес-браслет Vivosmart 4 / garmin

Браслет вміє відображати повідомлення від додатків смартфона, причому у випадку з повідомленнями на екран аксесуара буде навіть виводитися текст, проте, на жаль, модель вирішили не оснащувати модулями GPS і NFC. Повного заряду батареї вистачає на тиждень експлуатації, якщо не використовувати систему Pulse Ox.

Garmin показав новий фітнес-браслет Vivosmart 4 / garmin

Garmin показав новий фітнес-браслет Vivosmart 4 / garmin

Фітнес-браслет Garmin Vivosmart 4 вже доступний для замовлення. Поставки очікуються протягом найближчих 3-5 тижнів. Браслет пропонується в чотирьох різних кольорах (Gray / Rose Gold, Berry / Light Gold, Azure Blue / Silver, Black / Midnight) і двох розмірах браслета (small / media, large).

Читайте також: У мережу злили секретні фото iPhone XS