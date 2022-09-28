Ганчірки та губки для посуду: навіщо та як дезінфікувати

Чимало хто користується губками для миття посуду аж до тієї миті, коли їх вигляд вже далекий від ідеалу. Але насправді термін придатності таких речей доволі обмежений. Як їх дезінфікувати та нащо це робити – читайте далі.

Кухонні ганчірки та губки не лише допомагають очистити посуд від бруду і залишків їжі, а і є доволі сприятливим середовищем для розмноження та поширення бактерій. І надто тривале використання може призвести до того, що ці бактерії опиняться і на тарілках, чашках та столових наборах. Через це збільшуються ризики дисбактеріозу та паразитозу. Тому нутриціолог Тетяна Ярмошук на своїй сторінці в інстаграмі поділилась дієвими порадами, як ефективно та просто дезінфікувати губки для миття посуду.

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За її словами, рекомендують змінювати ганчірки хоча б раз на 3-4 дні. Якщо ж хочеться трохи продовжити термін використання, то у пригоді стане дезінфекція оцтом.

Довге використання губок і ганчірок загрожує здоров'ю / Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Нагадаю, що всі віруси та бактерії гинуть у кислому середовищі, оцет якраз нам допоможе в цьому. Отож, таке дезінфікування можна проводити кожні 3 дні, тоді термін придатності ганчірок можна продовжити до 1,5 – 2 тижні (за умови дезінфекції кожних 3 дні), – наголосила блогерка.

Як дезінфікувати губи для миття посуду:

Промийте губки та ганчірки під проточною водою; Помістіть їх у контейнер та залийте звичайним оцтом (можна додати трішки води); Закрийте контейнер та залиште у холодильнику щонайменше на 30 хвилин (для максимального ефекту на всю ніч); Після цього знову промийте у чистій воді та користуйтесь.

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