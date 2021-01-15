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Samsung Galaxy Buds Pro: представлено оновлені безпровідні навушники компанії
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Разом з флагманськими смартфонами серії Galaxy S21 компанія Samsung представила нові повністю бездротові навушники Galaxy Buds Pro. Виробник обіцяє покращена якість звуку, вищий рівень захисту від води та найбільш просунуту систему шумозаглушення.
Нові Galaxy Buds Pro виконані у форматі внутрішньоканальних затичок зі змінними силіконовими насадками різних розмірів. У них встановлені 6,5-міліметровий твіттер і 11-міліметровий вуфер, що, за запевненням Samsung, забезпечує краще звучання серед усіх TWS-навушників компанії.
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Кожен навушник оснащений трьома мікрофонами й акселерометром, які служать для роботи функції шумозаглушення. Під час телефонних дзвінків блокуються фонові звуки, а технологія Wind Shield захищає від шуму вітру, завдяки чому співрозмовник чує тільки голос власника Galaxy Buds Pro без перешкод.
Крім того, в навушниках використовується розумне шумозаглушення, здатне заглушити до 99% навколишнього шуму. При цьому система автоматично підлаштовується під те, що відбувається навколо. Так, у тихих місцях його робота не така активна, а щойно користувач починає говорити, то і зовсім вимикається, зменшуючи при цьому гучність відтворення музики. По завершенні розмови через 5, 10 або 15 секунд налаштування скидаються на вихідні.
Ще однією фішкою Galaxy Buds Pro стала глибока інтеграція в екосистему Samsung. Так, користувач може дивитися відео на планшеті Galaxy, слухаючи музику через навушники, і відразу ж відповісти на вхідний дзвінок на смартфоні, використовуючи все ті ж навушники. При цьому відео автоматично стане на паузу, а по завершенні дзвінка почне відтворюватися далі, в той час, як навушники переключаться назад на планшет. Працює це і у зворотному порядку, коли, наприклад, користувач дивиться відео на смартфоні, потім продовжує на планшеті, а Galaxy Buds Pro автоматично перемикаються з одного пристрою на інший.
Крім того, Samsung реалізувала в новинці функцію просторового 360-градусного звучання. Завдяки цьому створюється враження, що користувач слухає звук за допомогою багатоканальної акустики, а не навушників. При цьому звук підлаштовується під положення голови в просторі.
Galaxy Buds Pro здатні пропрацювати на одному заряді до 18 годин. Є підтримка швидкої зарядки. Керувати налаштуваннями можна через фірмовий додаток Galaxy Wearable, з віджета на робочому столі мобільного пристрою, через системні налаштування Bluetooth або за допомогою голосових команд, використовуючи віртуального помічника Bixby.
Навушники захищені від води за стандартом IPx7 і доступні в трьох кольорах корпусу: чорному, срібному і бузковому. Вартість новинки становить 5 499 гривень, її вже можна попередньо замовити на офіційному сайті виробника.
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