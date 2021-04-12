Галасливі сусіди: що робити і куди звертатися?

Розповідаємо, які існують норми щодо дотримання тиші, чи можна вплинути на "гучних" сусідів і як правильно це зробити.

Тихі та спокійні сусіди – це справжнє щастя. Але напевно кожна людина хоча б раз потрапляла в ситуацію, коли сусід зверху вирішив попрацювати перфоратором рано вранці або пізно ввечері. Що робити у таких неприємних ситуаціях пише electronoff.

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Чи захищає закон від зайвого шуму?

Так. Норми шуму в Україні регулюються двома документами.

Що може зробити місцева влада?

Місцеві органи повинні вживати заходів щодо попередження або зниження шуму до встановленого рівня. Також вони зобов'язані контролювати рівень шуму під час концертів та інших заходів на вулицях, закритих майданчиках і прилеглих до них приміщеннях.



Також міська влада має право зобов'язати всіх жителів дотримуватися норм шуму і забороняти з 20:00 до 08:00 голосно співати, кричати, запускати салюти і феєрверки, грати на музичних інструментах, дивитися телевізор або слухати музику на підвищеній гучності, а також використовувати інші джерела шуму.

Що робити, якщо сусіди не дотримуються норми тиші?

Спробуйте вирішити конфлікт мирно. Якщо не вийшло, подайте скаргу в Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів або зателефонуйте на гарячу лінію міської ради. Прийміть у себе вдома бригаду інспекторів, які заміряють рівень шуму і видають відповідний акт Держслужби, якщо вони перевищені. З отриманим документом зверніться в поліцію і напишіть заяву про адміністративне правопорушення.

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