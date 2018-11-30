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Гайтана здивувала мережу сміливим фото

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Гайтана виглядає розкішно - фото 1
Гайтана виглядає розкішно / instagram

Українська співачка Гайтана поділилася пікантним знімком.

Поп-виконавиця Гайтана здивувала своїх шанувальників у Instagram сміливим фото. На своїй сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала знімок, на якому зображена в піджаку на голе тіло.

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До свого посту виконавиця також додала текст авторської композиції "Сніг". Рядки артистки, втім, як і її саму, назвали "прекрасними". "Вау, несподівано", "Твоя пісня шикарна, як і ти сама", "У вас прекрасні волосся", – вказали під знімком. Окремі фоловери зірки приділили увагу її зовнішності і порадили більше ніколи не обрізати такі пишні локони.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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