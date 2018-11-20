Гайтана поділилася милими сімейними фото

Українська співачка Гайтана взяла участь в зйомках з найближчими людьми.

Співачка Гайтана, яка нещодавно розповіла про способи боротьби з осінньою нудьгою, не часто показує свого чоловіка, вважаючи за краще зберігати особисте життя подалі від сторонніх очей. Але нова фотосесія стала винятком.

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Виконавиця разом з 1,5-річною дочкою Сапфір-Ніколь і чоловіком і батьком її дитини Олександром взяла участь в сімейних зйомках. Зворушливими фотографіями Гайтана поділилася на сторінці в Instagram. На знімку щаслива співачка позує, спершись на плече чоловіка, а маленька Сапфір-Ніколь розмістилася на руках у тата.

"Мене запитали, як ми дві творчі людини вживаємося і чи є складнощі? Ми складні, різкі, темпераментні, але при цьому добрі, веселі і вміємо прощати. А ще, ми просто відчуваємо кохання", – прокоментувала зображення виконавиця.

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