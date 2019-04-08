Беверлі-Гіллз, 90210: зірки серіалу зробили спільне фото через 19 років

Донна і Келлі з культового серіалу 90-х Беверлі-Гіллз опублікували спільне селфі. Подивіться, як виглядають улюблені героїні через 19 років!

Не так давно стало відомо, що наш улюблений серіал Беверлі-Гіллз, 90210 точно отримає продовження практично з тим же кастом.

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У перезапуску ми не побачимо лишень Шеннон Доерті (Бренда Уолш) і, на жаль, Люка Перрі (Ділан Маккей), який пішов з життя 4 березня цього року.

А ось Торі Спеллінг (Донна Мартін) і Дженні Гарт (Келлі Тейлор) зайняті не тільки продовженням легендарного серіалу, але і зйомками в інших проектах: рідкісним спільним селфі зі знімального майданчика подруги поділилися в своїх Instagram-акаунтах.

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