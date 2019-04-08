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Беверлі-Гіллз, 90210: зірки серіалу зробили спільне фото через 19 років

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Рідкісне селфі актрис з серіалу Беверлі-Гіллз - фото 1
Рідкісне селфі актрис з серіалу Беверлі-Гіллз / Moviehole

Донна і Келлі з культового серіалу 90-х Беверлі-Гіллз опублікували спільне селфі. Подивіться, як виглядають улюблені героїні через 19 років!

Не так давно стало відомо, що наш улюблений серіал Беверлі-Гіллз, 90210 точно отримає продовження практично з тим же кастом.

І ще: Люк Перрі - біографія і найкращі фільми із зіркою Беверлі-Гіллз, 90210

У перезапуску ми не побачимо лишень Шеннон Доерті (Бренда Уолш) і, на жаль, Люка Перрі (Ділан Маккей), який пішов з життя 4 березня цього року.

А ось Торі Спеллінг (Донна Мартін) і Дженні Гарт (Келлі Тейлор) зайняті не тільки продовженням легендарного серіалу, але і зйомками в інших проектах: рідкісним спільним селфі зі знімального майданчика подруги поділилися в своїх Instagram-акаунтах.

Беверлі-Гіллз, 90210: зірки серіалу зробили спільне фото через 19 років - фото 319620

Читайте також: Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз

Джерело: mondonewsblog
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