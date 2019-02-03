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Футуристичний гіперкар намагатиметься встановить новий рекорд Нюрбургринга

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Гіперкар Aspark Owl - фото 1
Гіперкар Aspark Owl / motor1

Вперше гіперкар Aspark Owl був показаний у 2017 році на автосалоні у Франкфурті. Нещодавно стало відомо, що електрокар спробує встановити новий рекорд Північної петлі Нюрбургринга. При цьому конкуренцію автомобілю складе перший електромобіль Volkswagen – модель ID R.

Нагадаємо, гіперкар Aspark Owl оснащується чотирма електромоторами з сумарною віддачею у 1200 к.с. За словами розробників, 1 460-кілограмовий гіперкар прискорюється з місця до 100 км/год лише за 1,9 секунди, а його максимальна швидкість складає 300 км/год.

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Всього буде випущено 50 екземплярів Aspark Owl. Мінімальна вартість кожного з них складе понад 3 мільйона євро.

Футуристичний гіперкар намагатиметься встановить новий рекорд Нюрбургринга - фото 305315

Футуристичний гіперкар намагатиметься встановить новий рекорд Нюрбургринга - фото 305316

Футуристичний гіперкар намагатиметься встановить новий рекорд Нюрбургринга - фото 305317

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Джерело: motor1
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