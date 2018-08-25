Футбольний матч у Черкасах встановив унікальний рекорд України

Футбольний матч в Черкасах тривав 24 години і 1 хвилину, встановивши рекорд України.

Виставковий поєдинок в честь Дня Незалежності пройшов на Центральному стадіоні і завершився внічию 109:109.

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У грі, що тривала і вночі, взяли участь дві команди, в яких постійно змінювалися учасники. Всього в рекордному матчі зіграло 1174 жителів міста.

Серед учасників дійства були як і діти (наймолодшому учаснику – 8 років), так і люди похилого віку (найстаршій учасниці – 72 роки). Рекорд зареєстрували представники Національного реєстру рекордів України.

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