Футбольний клуб відіграв три голи за 12 хвилин: феєричне відео

У центральному матчі 23-го туру Суперліги Туреччини Бешикташ і Фенербахче зіграли внічию 3:3. Як розвивалися події у цьому драматичному поєдинку: читайте нижче.

Справжньою прикрасою 23-го туру чемпіонату Туреччини стало стамбульське дербі між Бешикташем та Фенербахче, що завершилося бойовою нічиєю 3:3.

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До речі, могли "канарки" навіть і вигризти перемогу, але "орли" відбили усі атаки Фенера, який нісся вперед. Рахунок був відкритий на 10-й хвилині, відзначився Гекхан Генюл. Незабаром перевагу господарів збільшив Бурак Їлмаз, який реалізував пенальті. Перед свистком на перерву Йилмаз довів рахунок до розгромного, оформивши дубль.

Але в другому таймі гості зуміли відігратися, забивши три голи протягом 12 хвилин. Спочатку Міха Зайц скоротив розрив в рахунку, потім Садок Чіфтпінар з пасу Матьє Вальбуена довів різницю у голах до мінімуму, а незабаром і Хассан Алі Калдирим відновив рівновагу.

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