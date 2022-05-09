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Футболку, яку носив Кузьма Скрябін, продали на аукціоні за рекордну суму
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Футболку Кузьми Скрябіна продали на благодійному аукціоні, а всі вторговані кошти перекажуть на потреби української армії. Новий володар цього лота вже оплатив футболку.
Барбара Кузьменко, єдина донька музиканта Кузьми Скрябіна, виставила на аукціон футболку батька. Її придбали за 255 000 гривень.
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Організатори аукціону зазначають, що феноменальним внеском стала оплата за лот "футболка Кузьми" від сім'ї Калашник. Гроші розподілили між благодійним фондом імені Кузьми Скрябіна та цільовим збором на авто для ЗСУ.
"Переможці, Вікторія та Сергій Калашник розповіли нам свою особисту історію знайомства з Кузьмою, як він підтримував з ними зв'язок та назавжди залишив себе в пам'яті їхньої родини. Ми обов'язково передамо їм футболку і, сподіваємось, вона стане маленькою частиною нашої новітньої української історії!" – прокоментували організатори аукціону.
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