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Місця щасливих людей: зірки переспівали хіт Кузьми про міста України
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Українські співаки виконали та дещо змінили хіт Кузьми "Місця щасливих людей". В оновленій версії згадуються Ірпінь, Чернігів, Маріуполь та інші міста України, які постраждали від війни. Слухайте потужну композицію!
Гурт "Скрябін" та фронтмен Кузьма – легенди української музики. Одна з їхніх найвідоміших ліричних пісень – "Місця щасливих людей" – стала знаковою для багатьох слухачів. Кузьма співав про Берлін, Мадрид, Париж та інші місця, які асоціювалися у нього зі знаковими моментами. Кожен слухач накладав на пісню свій досвід й сприймав її по-особливому.
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У новій актуальній версії відредагували текст і всі закордонні локації замінили назвами українських міст – Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон… Тих міст, на які зазіхнули російські окупанти.
Павло Шилько, український продюсер та співзасновник музичної премії YUNA, став ініціатором створення такої версії. Новий варіант пісні "Місця щасливих людей" будуть використовувати виключно для благодійності, збір коштів буде проводитись на БО "Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна".
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