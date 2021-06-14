Футболісти збірної України назвали головну причину поразки від Нідерландів

Гравці збірної України після поразки від Нідерландів на Євро-2020 заявили, що матч був цікавим і швидким. Також вони зазначили головні помилки команди у поєдинку.

На думку футболістів, було дуже багато моментів в першому таймі і з одного і з іншого боку. Гравців цитує офіційний сайт УАФ.

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"Звичайно, був важкий поєдинок. Ми розуміли, проти кого ми граємо. У нас був серйозний, сильний суперник. Всі хлопці виклалися, тренерський штаб задоволений самовіддачею. Шкода програвати такі матчі в кінці", – підкреслив Ярмоленко. Гравець також зазначив, що команді не вистачило досвіду.

Зінченко ж відповів на питання про те, чи здивувала українську команду збірна Нідерландів: "Ми очікували такої гри, оскільки вона любить бути на м'ячі і діяти першим номером. "Помаранчеві" багато часу володіли м'ячем, особливо в першому таймі. Нам було дуже складно виходити з оборони...".

Своєю чергою головний тренер збірної Андрій Шевченко вважає, що його підопічні пропустили зовсім не обов'язковий гол. Шевченко прокоментував використання схеми в три центральні захисники, як в березні проти Франції. "У нас були варіанти. Я вважаю, що в 4-3-3 при наявності наших вінгерів команда дуже добре грає. Тому ми провели товариські ігри за такою схемою", – підсумував наставник.

До вашої уваги огляд матчу:

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