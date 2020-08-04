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Футболісти Ман Сіті оригінально привітали SpaceX з приземленням

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SpaceX - фото 1
SpaceX / twitter

Команда з Манчестера доволі дотепно нарвалася на компліменти для своєї зірки. Цікавий пост з'явився у твіттері клубу.

Відома англійська команда, кольори якої захищає українець Олександр Зінченко, Манчестер Сіті з часткою гумору привітала астронавта Дугласа Херлі.

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Дуглас повернувся зі своїм напарником з історичної подорожі на космічному кораблі копанні SpaceX Crew Dragon назад на Землю.

Цікаво, що городяни скористалися моментом і запитали, чи не бачив Дуглас Херлі нагорі Кевіна де Брюйне. Про це стало відомо завдяки свіжій публікації клубу в Twitter. "І він вдома! Вітаємо Дугласа Херлі, приголомшливе досягнення! P.S. ви не зустріли Кевіна де Брюйне, поки були там, нагорі?", – жартівливо йдеться в пості.

Нагадаємо, космічний корабель Crew Dragon (С206 Endeavour) першої пілотованої місії SpaceX Demo-2 з астронавтами Дугласом Херлі і Робертом Бенкеном успішно повернувся на Землю з МКС.

Це цікаво: У NASA показали найзахопливіші фото, які зробили під час історичної місії SpaceX

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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