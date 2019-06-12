Футболісти Ліверпуля отримали унікальні золоті iPhone XS MAX

Ірландська компанія iDesign Gold вирішила привітати Ліверпуль з перемогою в Лізі чемпіонів, подарувавши футболістам золоті смартфони, а саме версію iPhone XS Max 512 GB з персоналізованою задньою панеллю.

Корпус виконаний з 24-каратного золота з вигравіруваним силуетом трофея Ліги чемпіонів, логотипом турніру, номером гравця і прізвищем. Ціна на такий iPhone від iDesign Gold може становити до 3940 євро.

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Ексклюзивний подарунок отримали 27 гравців мерсисайдців, а також коуч команди Юрген Клопп. Всі телефони, які виробляє компанія, поставляються в спеціальних чорних кейсах з логотипом компанії.

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