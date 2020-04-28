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Футболіст збірної Англії посапав город у капцях Gucci

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Джеймі Варді - фото 1
Джеймі Варді

Челенджі в мережі вже багатьом набридли і можна навіть покопатися в своєму саду. Саме це і зробив нападник збірної Англії та Лестер сіті Джеймі Варді, форвард зайнявся садівництвом.

Про це стало відомо завдяки новій публікації в мережі Instagram.

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Однак для роботи в саду у Джеймі не знайшлося нормального робочого одягу, тому футболіст змушений був поливати полуницю і копати картоплю в шльопанцях Gucci за 250 євро і толстовці Adidas.

Такий перфоманс зробив футболіста не кілька годин справжньою "гарячою темою мережі". Прихильники спортсмена говорять слова подяки за те, що Джеймі зайнявся садовими роботами, слава богу, не на лабутенах. Нагадаємо, Джеймі став зіркою в доволі зрілому для футболу віці, хлопця довго не помічали, але перемога "Лестера" в АПЛ зробила його зіркою та форвардом №1 в національній збірній Англії.

Футболіст збірної Англії посапав город у капцях Gucci - фото 400632

Футболіст збірної Англії посапав город у капцях Gucci - фото 400633

Футболіст збірної Англії посапав город у капцях Gucci - фото 400634

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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