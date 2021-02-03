Футболіст забив чотири м'ячі, але став знаменитим у мережі через дуже пікантне ім'я

Нападаючий нідерландського клубу Ден Босха Джіз Хорнкамп забив чотири м'ячі в матчі "Ексельсіора". Але спортсмен став відомий на весь світ не через свої професійні здобутки.

Ім'я футболіста вийшло у тренди Twitter в США після публікації відео з голами. А всесвітню славу гравець здобув з інтимним підтекстом.

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Річ у тому, що ім'я Джіз, яке в оригіналі пишеться як Jizz, з англійської перекладається як "сперма". Повз такої курйозної ситуації не змогли пройти користувачі мережі, заваливши Twitter їдкими коментарями:

"Я ніколи так не боявся клікнути по трендах".

"Я недостатньо дорослий для цього".

"Тільки що дізнався, що є футболіст Джіз Хорнкамп. Сьогодні найкращий день у моєму житті".

"Джіз Хорнкамп Twitter це те, що я називаю своєю спальнею, коли я вдома сам в суботу".

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