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Футболіст забив чотири м'ячі, але став знаменитим у мережі через дуже пікантне ім'я

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Футболіст Джіз Хорнкамп - фото 1
Футболіст Джіз Хорнкамп / frieschdagblad

Нападаючий нідерландського клубу Ден Босха Джіз Хорнкамп забив чотири м'ячі в матчі "Ексельсіора". Але спортсмен став відомий на весь світ не через свої професійні здобутки.

Ім'я футболіста вийшло у тренди Twitter в США після публікації відео з голами. А всесвітню славу гравець здобув з інтимним підтекстом.

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Річ у тому, що ім'я Джіз, яке в оригіналі пишеться як Jizz, з англійської перекладається як "сперма". Повз такої курйозної ситуації не змогли пройти користувачі мережі, заваливши Twitter їдкими коментарями:

  • "Я ніколи так не боявся клікнути по трендах".
  • "Я недостатньо дорослий для цього".
  • "Тільки що дізнався, що є футболіст Джіз Хорнкамп. Сьогодні найкращий день у моєму житті".
  • "Джіз Хорнкамп Twitter це те, що я називаю своєю спальнею, коли я вдома сам в суботу".

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Джерело: dailystar
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