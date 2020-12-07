Боляче дивитися: утилізацію розкішних Mercedes Benz G-Class і Ferrari показали на відео

У мережі з'явилися кадри з утилізації позашляховика Mercedes Benz G-Class і суперкар Ferrari 458 Speciale. Попри те, що це одні з найрозкішніших і найдорожчих автомобілів сучасності, їх все ж не пошкодували і віддали на знищення.

Як видно на ролику, обидві машини були розчавлені гідравлічним щупом. Найчастіше так чинять з конфіскованими автомобілями: тими, які були вилучені у власників за рішенням суду за їхні неправомірні дії або навіть злочин.

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Місце дії, яке показане на відео, не повідомляється, але судячи з номерних знаків на автомобілях в епізоді знищення Ferrari, йдеться про Великобританію. Швидше за все, після того, як позашляховик і суперкар були зім'яті маніпулятором, їх відправили під прес, а далі – на переробку металу.

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