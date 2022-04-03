Фронтмен гурту Hurts у свіжому дописі в мережі підтримав Україну

Світові зірки продовжують висловлювати свою підтримку Україні та українському народові. Це список поповнив й соліст гурту Hurts Тео Хатчкрафт.

Так, британський артист Тео Хатчкрафт написав в Instagram, що він солідарний з Україною у війні, яку розв'язав диктатор Путін. Музикант також зізнався, що не може підібрати слів, аби висловити своє співпереживання українському народові, який так гідно протистоїть злочинним окупантам.

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"Війна повністю розбила мені серце. Я думав, що згодом зможу підібрати потрібні слова, але не можу. Мені так відчайдушно сумно за прекрасну Україну та український народ. Спогади, які ми поділяємо, так багато означають для мене. Для тих у Росії, хто все ще може читати це, я знаю, що ви, напевно, відчуваєте те ж саме. Повідомлення в соцмережі не зможе передати весь той щоденний жах і не відображає глибокого смутку, який я відчуваю. Я думаю про всіх людей, яких зустрів на своєму шляху, і щодня сподіваюся, що настане мир. Я люблю всіх вас", – написав фронтмен Hurts.

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