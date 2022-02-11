Free love: SOWA представила провокаційний трек, з яким могла змагатися у Нацвідборі

Співачка SOWA, котра потрапила у лонг-лист Нацвідбору на Євробачення 2022, презентувала конкурсний провокаційний трек "Free Love". Слухайте новинку на Радіо MAXIMUM!

Її треки ротуються на топових радіостанціях країни, кліпи посідають вищі позиції у чартах музичних телеканалів, а інтерв'ю із нею з'являються на сторінках глянцевих і друкованих видань. Воно й не дивно, адже SOWA – талановита та дуже крута виконавиця. І це вона вкотре підтвердила, представивши пісню "Free Love".

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Сингл "Free Love" – це формат якісної європейської музики зі сміливим посилом про вільні стосунки.

Нацвідбір Євробачення – це було справжнє випробування. Ми зробили пісню за 7 днів. Це, здається, поза реальністю. Але ми зібрали всі свої сили й змогли це. Пісня, яку ми обрали, "Free Love" – на актуальну тему! На мою думку, на Євробаченні Україну мають представляти артисти, які несуть певний меседж, послання до суспільства, – розповідає співачка.

Меседж її пісні "Free love" – про вільне кохання. Він полягає в тому, що важливо відчувати себе вільним і зробити вибір, який важливий лише для тебе, а не – суспільства.

SOWA – Free Love, слухайте онлайн нову пісню співачки:

Ми часто маємо багато настанов, а варто подумати про свої справжні почуття, і пам'ятати, що ми в одному екземплярі. Життя у нас одне, його потрібно проживати і відчувати так, як хочеш саме ти, – наголосила SOWA.

У планах відзняти відео на цей трек. А от почути наживо пісню "Free Love" можна буде вже на першому сольному концерті артистки. Він відбудеться 24 березня в одному із найкращих столичних клубів Caribbean Club.

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