Бути з тобою: Віктор Винник і МЕРІ випустили новий кліп до Дня закоханих

Віктор Винник і МЕРІ представили кліп на пісню "Бути з тобою"

До Дня Святого Валентина українські музиканти Віктор Винник і МЕРІ підготували нове відео на пісню "Бути з тобою". Цей трек був останнім в альбомі "Снайпери-Амури", який не отримав візуалізацію, тому команда вирішила це виправити.

Режисером, як і в попередньому кліпі "Тільки не треба", став сам Віктор Винник. А от зйомками займався Дмитро Кошлань з компанії "West Art". Дивіться кліп на Радіо MAXIMUM!

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За задумом режисера, у кліпі йдеться про романтичну історію двох закоханих, яку в ролі письменника на вінтажній друкарській машинці пише сам Віктор. Юнак підіймається в гори, долає різні перешкоди, щоб зустріти на вершині свою кохану, яка чекає на нього. На ролі головних героїв було влаштовано кастинг. Віктор Винник зауважив: попри те, що молоді люди не є професійними акторами, зі своїми ролями впорались на відмінно.

Віктор Винник і МЕРІ – Бути з тобою, дивіться новий кліп до Дня закоханих:

Зйомки проходили у Карпатах на Скелях Довбуша. Виконавцям головних ролей на час зйомок довелося стати справжніми екстремалами. Герой долав гірські потоки та глибокі урвища, а героїня стояла на краєчку крутої скелі на сильному вітрі. Та результат перевершив очікування, бо українські Карпати зачарують своєю красою будь-кого.

Кліп на пісню "Бути з тобою" Віктор Винник і МЕРІ дарують усім закоханим і запрошують на свої концерти з нагоди Дня Святого Валентина: 13 лютого – у Львові, 14 лютого – в Івано-Франківську.

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