10 відвертих зізнань Фредді Мерк'юрі

5 вересня легендарному музиканту, лідеру групи Queen, іконі століття Фредді Мерк'юрі могло би виповнитися 72 роки.

Фаррух Булсара (це справжнє ім'я співака) – одна з найбільш яскравих і трагічних фігур в музиці XX століття. Сьогодні зібрали для вас 10 зізнань Фредді Мерк'юрі про творчість, гроші і диваків.

Зворушливі фото Фредді Мерк'юрі, яких ніхто не бачив

1. "Ви можете мати в житті все і при цьому залишатися найсамотнішою людиною. І це найгірший вид самотності"

2. "Я впевнений, що кохання понад усе, але кохання може знищити тебе. Потрібно бути дуже сильним. Кохання може зруйнувати все, що ти збудував, якщо ти йому дозволиш"

3. "Абсолютно правильні люди стомлюють мене до смерті. Мені подобається оточувати себе дивними і цікавими людьми, бо вони дають мені відчуття повноти життя"

Зворушливі фото Фредді Мерк'юрі, яких ніхто не бачив

4. "Було б дуже нудно знати, що повинно зі мною трапитися, бо тоді я б усе життя витратив на спроби цього уникнути"

5. "Я не вірю в напівзаходи і компроміси. Я просто терпіти не можу компромісів – ні в чому. Я віддаю все, що маю – такий уже в мене характер"

6. "Я завжди знав, що я зірка. А тепер, здається, весь світ зі мною згоден"

7. "Ніхто не любить мене справжнього, всі закохані в мій образ, мою славу"

8. "Я дуже трагічна особистість. Але в кінці завжди є нотка гумору"

9. "Я важко заробляв свої гроші – ніхто їх не дав мені просто так. Тому вони мої, і я робитиму з ними все, що захочу. Якщо я захочу собі піраміду в Кенсінгтоні і зможу собі її дозволити, у мене вона буде"

10. "Найважливіше – прожити казкове життя. І поки воно казкове, мені наплювати, як довго воно триватиме"

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