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Американська The Metropolitan Opera заспівала гімн України: люди аплодували стоячи

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The Metropolitan Opera - фото 1
The Metropolitan Opera / nbcnewyork

Україну підтримує весь світ! The Metropolitan Opera у Нью-Йорку розірвала контракти з російськими артистами, які підтримують політику Путіна. А ще потужно виконала гімн України.

Публіка слухала гімн нашої держави стоячи.

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"Відтепер у The Metropolitan Opera немає ані російського диригента Гергієва, ані співачки Нетребко – Met розірвав з ними контракти. Зате є гімн України. Перед початком опери Джузеппе Верді Дон Карлос, хвилиною мовчання зал вшанував пам’ять невинних жертв російської агресії. А після пролунав гімн України у виконанні хору та оркестру The Metropolitan Opera. Подивіться, це варто один раз побачити!", – написав український журналіст Андрій Цаплієнко.

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