Дивовижний дует: Jerry Heil та Julia Sanina презентували спільну пісню "WABI-SABI"

Українські виконавиці Jerry Heil та Юлія Саніна презентували спільний трек "Wabi-sabi". У мережі вже встигли оцінити неймовірне звучання.

Ідея дуету між двома артистками зародилася ще рік тому. Переглянути ролик на трек "Wabi-sabi" можна на YouTube.

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На створення та запис пісні у виконавиць пішло всього півтори години. Як зазначає Юлія Саніна, для неї це був дуже цікавий досвід написання твору з іншою авторкою.

Мені дуже подобається бачення та почерк Яни, плюс вона чудово відчуває себе в ролі саундпродюсера – окрім самої пісні, відчуває й аранжування, – сказала вона.

Усе почалося за розмовою в чайній, коли Jerry Heil дізналася про японський вислів wabi-sabi. Це філософія, яка вчить задовольнятися малим і пояснює: ніщо не вічне, проте ніщо й не зникає.

Jerry Heil та Julia Sanina / Пресслужба

Співачка почала досліджувати цю тему й натрапила на термін kintsugi. Це традиційний японський спосіб відновлення порцелянових виробів. Розбиті фрагменти склеюють лаком, що містить золото. Так відновлений виріб отримує друге життя і стає ще красивішим і ціннішим.

Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій новій реальності з'являються нові розуміння красивого, – зазначила виконавиця.

Юлія Саніна додає, що ми збираємо себе, як розбиту вазу, стаємо сильнішими, красивішими та вчимося любити себе такими, як є. За її словами, це мистецтво, якому ми вчимося зараз усі як суспільство. Бо такими, як були, ми вже не будемо.

Режисер Юра Катинський і його творча група разом з артистками у цій відеороботі поєднали естетичний мінімалізм WABI-SABI. Це влучно втілила випускниця центру Superhumans Юлія Григор'єва, яка також знялася в кліпі та є уособленням цієї нової реальності, нової краси, сили духу та тіла.

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