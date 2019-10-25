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Французу створив портфоліо-гру: для вивчення резюме потрібно проїхатися по сайту на машині

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Французу створив портфоліо-гру: для вивчення резюме потрібно проїхатися по сайту на машині - фото 1

Французький розробник Бруно Саймон створив незвичайне інтерактивне портфоліо – невелику 3D-гру, в якій потрібно управляти джипом, щоб вивчити його резюме.

Керувати машиною можна з кнопок WASD, прискорюватися на Shift, гальма – "Пропуск", а скинути положення джипа на R. Після руйнування імені розробника джип опиняється на "головній площі", звідки за вказівниками можна відправитися в "проєкти", "інформацію" або "ігровий майданчик".

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У перших двох локаціях розробник залишив посилання на свої проєкт, соцмережі і GitHub. Щоб дізнатися більше, потрібно заїхати в певну зону і натиснути на Enter.

Найцікавіше Бруно додав на "ігровий майданчик". Там можна зіграти в боулінг, зруйнувати кам'яні стіни або розігнатися і перестрибнути через трамплін. Крім того, на "головній площі" розташовується мініатюрна Ейфелева вежа з прапором Франції і багетами, а також монументи, що розповідають про попередні проєкти розробника.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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