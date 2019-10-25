Французу створив портфоліо-гру: для вивчення резюме потрібно проїхатися по сайту на машині

Французький розробник Бруно Саймон створив незвичайне інтерактивне портфоліо – невелику 3D-гру, в якій потрібно управляти джипом, щоб вивчити його резюме.

Керувати машиною можна з кнопок WASD, прискорюватися на Shift, гальма – "Пропуск", а скинути положення джипа на R. Після руйнування імені розробника джип опиняється на "головній площі", звідки за вказівниками можна відправитися в "проєкти", "інформацію" або "ігровий майданчик".

І ще: Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома

After months of hard but fun work, I'm glad to finally show you my new portfolio https://t.co/rVPv9oVMud



Made with #threeJS and #canonJS pic.twitter.com/zrq8rpILq1 — Bruno (@bruno_simon) October 24, 2019

У перших двох локаціях розробник залишив посилання на свої проєкт, соцмережі і GitHub. Щоб дізнатися більше, потрібно заїхати в певну зону і натиснути на Enter.

Найцікавіше Бруно додав на "ігровий майданчик". Там можна зіграти в боулінг, зруйнувати кам'яні стіни або розігнатися і перестрибнути через трамплін. Крім того, на "головній площі" розташовується мініатюрна Ейфелева вежа з прапором Франції і багетами, а також монументи, що розповідають про попередні проєкти розробника.

Читайте також: Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом