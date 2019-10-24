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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом

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Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом - фото 1

Американський бодібілдер, актор і політик Арнольд Шварценегер не відстає від сучасного світу і стежить за популярними меми. І новий оригінальний чохол цьому підтвердження.

Так, у свій час користувачі мережі масово критикували камеру iPhone 11 – незвичайний дизайн був приречений бути висміяним в тисячах жартів. І, здається, Арнольд Шварценегер вивів цей тролінг на новий рівень.

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Під час спілкування з пресою на зустрічі з нагоди виходу нового фільму про Термінатора в Південній Кореї у Шварценегера помітили iPhone 11 в чохлі, який "маскує" камеру під ракетницю з фільму "Командо".

Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом - фото 363617

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