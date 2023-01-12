Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати цибулевий суп: рецепт від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну першу страву. Він закликає спробувати цибулевий суп з квасолею та сиром. Скуштуйте і ви вдома цю смакоту!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати цибулевий суп з квасолею.

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Цибулевий суп навіває негативні спогади та асоціюється з не надто приємним смаком? Спробуйте цей рецепт і ви здивуєтесь, якою смачною та неповторною може бути ця страва!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Цибуля – 500 г

Чебрець – 10 г

Часник – 10 г

Масло вершкове – 100 г

Біле вино – 200 г

Бульйон курячий – 500 мл

Біла квасоля – 100 г

Багет – 3-4 скибки

Сир Гауда – 100 г

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