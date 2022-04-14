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війна

Французький ресторан змінив назву на "Le Borscht" та пропонує українське меню

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Французький ресторан змінив назву на "Le Borscht" та пропонує українське меню - фото 1

Паризький ресторан на два місяці перейменували, власники закладу взяли на роботу українських біженців, які готуватимуть українські страви з нового меню.

Ресторан у Парижі La Bourse Et La Vie став "Le Borscht" Et La Vie до кінця травня. Також тут працюватимуть троє українців, які готуватимуть традиційні страви для гостей закладу.

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Протягом 2 місяців заклад планує передавати 5% від загального доходу на допомогу жертв війни в Україні. Кухарі вже частували відвідувачів першими українськими стравами: варениками з картоплею та шкварками, борщем із телячими реберцями.

"Le Borscht" Et La Vie – це спільна робота шеф-кухаря Деніеля Роуза, його команди La Bourse Et La Vie та трьох українських новачків у Парижі, які прагнуть поділитися смаками та традиціями своєї країни. Аліна, Юлія та Іван візьмуться за нашу кухню та запропонують вам меню, яке буде як вираженням української кухні, так і святом нерозривного зв'язку між людьми з усього європейського континенту", – написали на ФБ-сторінці ресторану.

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