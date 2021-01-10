Французький регбіст заробив найкурйозніше видалення у році: епічне відео

Регбіст "Невіра" Хосайя Райсуке отримав безглузде видалення у матчі проти "Безьє". Курйозний випадок стався у поєдинку другого дивізіону чемпіонату Франції.

Після того, як суддя зарахував гол його команди, нападник "Невіра" відсвяткував перемогу над "Безьє", піднявши рефері у повітря. Суддя не оцінив такий порив любові і показав Райсуке червону картку.

І ще: 17-річний юнак підірвав мережу, забивши гол Ліверпулю: але цим все не завершилось (відео)

Цей епізод викликав бурхливу реакцію в обох командах. Від незвичайних дій свого гравця розлютився навіть головний тренер "Невіра" Ксав'є Пеме. 26-річному спортсмену тепер загрожує тривала дискваліфікація.

"Така поведінка неприпустима. Він буде покараний дисциплінарним комітетом ліги. Я розберуся з ним. Я не можу з цим погодитися. Те, що сталося в кінці, було дуже погано", – зазначив Пеме.

Désolé @LateRugbyClub ! ‍♂️ je l’ai fait avec mes propres moyens

(Dire que mon compte peut sauter pour ça ! Coucou @philousports) pic.twitter.com/F2BeaAO0uh — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) January 9, 2021

Читайте також: Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри