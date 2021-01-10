На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Французький регбіст заробив найкурйозніше видалення у році: епічне відео
-
- 11
Регбіст "Невіра" Хосайя Райсуке отримав безглузде видалення у матчі проти "Безьє". Курйозний випадок стався у поєдинку другого дивізіону чемпіонату Франції.
Після того, як суддя зарахував гол його команди, нападник "Невіра" відсвяткував перемогу над "Безьє", піднявши рефері у повітря. Суддя не оцінив такий порив любові і показав Райсуке червону картку.
І ще: 17-річний юнак підірвав мережу, забивши гол Ліверпулю: але цим все не завершилось (відео)
Цей епізод викликав бурхливу реакцію в обох командах. Від незвичайних дій свого гравця розлютився навіть головний тренер "Невіра" Ксав'є Пеме. 26-річному спортсмену тепер загрожує тривала дискваліфікація.
"Така поведінка неприпустима. Він буде покараний дисциплінарним комітетом ліги. Я розберуся з ним. Я не можу з цим погодитися. Те, що сталося в кінці, було дуже погано", – зазначив Пеме.
Читайте також: Маленький племінник відтворює фото дядька-моделі: кумедні кадри
-
19:23Британський силач підняв штангу з чотирма дівчатами: вражаюче відео
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
18:15Гороскоп на 11 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Французький регбіст заробив найкурйозніше видалення у році: епічне відео
-
17:21Дослідники з'ясували, у котрі години сняться найдивніші сни
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:54Ліонель Мессі встановив історичний рекорд
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51В Італії створили карту світової вакцинації від COVID-19
-
15:25Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)
-
14:50Tesla планує випустити новий бюджетний електромобіль до 2022 року: названа ціна
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
13:56Колишні модератори PornHub шокували подробицями своєї роботи (18+)
-
13:2139-річна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру на пляжі (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:57Гладити ось так: кумедна видра стала зіркою мережі (відео)
-
12:25Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
11:29Дві важливі звички, які за короткий час зроблять життя кращим
-
10:53Хлопець застукав кота на гарячому і тепер йому важко чистити зуби (відео)
-
10:23Дуже сміливо: модель Victoria's Secret знялась топлес (фото 18+)
-
09:50Посівалки на Старий Новий рік 2021: найкращі засівалки для дітей
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:50Науковці з'ясували, як пов'язані погода і продуктивність
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
13:51Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня
-
08:19Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг
- 08 січня
-
21:51Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля
-
18:50Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну
-
15:18Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
16:21ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
-
13:52Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня
- 06 січня
-
20:50Експерти назвали найкращу дієту 2021 року
-
20:19ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку