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Французький регбіст заробив найкурйозніше видалення у році: епічне відео

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Французький регбіст заробив найкурйозніше видалення у році: епічне відео - фото 1

Регбіст "Невіра" Хосайя Райсуке отримав безглузде видалення у матчі проти "Безьє". Курйозний випадок стався у поєдинку другого дивізіону чемпіонату Франції.

Після того, як суддя зарахував гол його команди, нападник "Невіра" відсвяткував перемогу над "Безьє", піднявши рефері у повітря. Суддя не оцінив такий порив любові і показав Райсуке червону картку.

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Цей епізод викликав бурхливу реакцію в обох командах. Від незвичайних дій свого гравця розлютився навіть головний тренер "Невіра" Ксав'є Пеме. 26-річному спортсмену тепер загрожує тривала дискваліфікація.

"Така поведінка неприпустима. Він буде покараний дисциплінарним комітетом ліги. Я розберуся з ним. Я не можу з цим погодитися. Те, що сталося в кінці, було дуже погано", – зазначив Пеме.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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