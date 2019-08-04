Французький інженер перетнув Ла-Манш на реактивній платформі: відео

Французький інженер Френкі Запата перелетів Ла-Манш на реактивній платформі Flyboard Air. Про це повідомляє французький телеканал BFM.

На подолання маршруту довжиною 35 км у винахідника і ексчемпіон з перегонів на гідроциклах пішло 24 хвилини. Френкі Запата стартував недалеко від французького міста Кале, а фінішував біля британського міста Дувр.

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Платформа Flyboard Air оснащена п'ятьма невеликими реактивними двигунами, які дозволяють їй розганятися разом з оператором до 195 км/год. Винахід виглядає, як невелика дошка (як для скейтборду), паливо – в рюкзаку на спині.

Примітно, що це була друга спроба ентузіаста. Запата вперше вирішив відзначити соту річницю першого перельоту через Ла-Манш і перелетіти затоку 25 липня. Однак він зіткнувся з проблемами з дозаправкою.Вдруге демонстраційний політ на Flyboard Air чоловік здійснив під час параду на честь Дня взяття Бастилії у Парижі 14 липня.

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