Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Французький інженер перетнув Ла-Манш на реактивній платформі: відео

  • 14
Френкі Запата перелетів Ла-Манш - фото 1
Френкі Запата перелетів Ла-Манш / meduza

Французький інженер Френкі Запата перелетів Ла-Манш на реактивній платформі Flyboard Air. Про це повідомляє французький телеканал BFM.

На подолання маршруту довжиною 35 км у винахідника і ексчемпіон з перегонів на гідроциклах пішло 24 хвилини. Френкі Запата стартував недалеко від французького міста Кале, а фінішував біля британського міста Дувр.

І ще: Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь

Платформа Flyboard Air оснащена п'ятьма невеликими реактивними двигунами, які дозволяють їй розганятися разом з оператором до 195 км/год. Винахід виглядає, як невелика дошка (як для скейтборду), паливо – в рюкзаку на спині.

Примітно, що це була друга спроба ентузіаста. Запата вперше вирішив відзначити соту річницю першого перельоту через Ла-Манш і перелетіти затоку 25 липня. Однак він зіткнувся з проблемами з дозаправкою.Вдруге демонстраційний політ на Flyboard Air чоловік здійснив під час параду на честь Дня взяття Бастилії у Парижі 14 липня.

Читайте також: Чоловік подряпав Tesla ключем і потрапив на відео: епічні кадри

Джерело: bbc
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2254
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1413
Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
  • 30 липня, 16:30
  • 248
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл