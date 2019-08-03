Чоловік подряпав Tesla ключем і потрапив на відео: епічні кадри

У США в штаті Массачусетс камера, яка встановлена у Tesla Model 3, зняла на відео чоловіка, який подряпав її ключем без будь-якої причини. Ролик було опубліковано на YouTube.

На відео, зроблене електрокаром, спочатку видно чоловіка у чорному одязі, що входить в магазин о 9:16 ранку. Через годину ця ж людина виходить і йде у напрямку до автомобіля, дістаючи ключі з кишені.

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Друга ж камера зафіксувала саме момент вандалізму, на якому видно як чоловік проводить ключем по Tesla. В результаті цього були пошкоджені три елементи: крило і двоє дверей. Зараз поліція розшукує зловмисника.

Режим Sentry Мode являє собою заміну відеореєстраторів. Камер у автомобіля декілька, і розташовані вони так, щоб фіксувати події, що відбуваються навколо.

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