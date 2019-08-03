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Чоловік подряпав Tesla ключем і потрапив на відео: епічні кадри

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Tesla Model 3 - фото 1
Tesla Model 3 / tesla-model-3

У США в штаті Массачусетс камера, яка встановлена у Tesla Model 3, зняла на відео чоловіка, який подряпав її ключем без будь-якої причини. Ролик було опубліковано на YouTube.

На відео, зроблене електрокаром, спочатку видно чоловіка у чорному одязі, що входить в магазин о 9:16 ранку. Через годину ця ж людина виходить і йде у напрямку до автомобіля, дістаючи ключі з кишені.

І ще: У електрокарах Tesla з'являться Netflix і YouTube

Друга ж камера зафіксувала саме момент вандалізму, на якому видно як чоловік проводить ключем по Tesla. В результаті цього були пошкоджені три елементи: крило і двоє дверей. Зараз поліція розшукує зловмисника.

Режим Sentry Мode являє собою заміну відеореєстраторів. Камер у автомобіля декілька, і розташовані вони так, щоб фіксувати події, що відбуваються навколо.

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Джерело: carscoops
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