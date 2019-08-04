Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь

Як треба реагувати на критику в інтернеті / soulpost

Тред і Медісон зустрічаються вже кілька років. Звісно, і на випускному вони теж були разом. Наша історія починається з того, що їхній друг Сет зробив кілька знімків, де вони разом...

Медісон поділилася фото у Твіттері. Наступного ранку дівчина побачила багато коментарів до своїх фото.

І ще: У Швеції жінку вигнали з автобуса через занадто короткі шорти

Але найбільше засмутив її саме цей: "Вау, він любить тебе навіть не дивлячись на те, що ти така товста :( хмм".



Медісон не змогла промовчати на таку образу і відповіла: "Ніколи не бачила, щоб людина була настільки грубою до того, кого вона особисто навіть не знає".

У діалог вирішив втрутитися і хлопець Медісон, Тред. Він написав: "Ти не товста, малятко. 100% Бог створив тебе саме для мене. Ти прекрасна!".

Того ж дня Тред опублікував і на своїй сторінці пост. У підписі сказано: "Я можу дивитися на тебе цілий день!".

Якщо ви були уважні, то могли помітити, що неприємне повідомлення залишила дівчина. Вона просто позаздрила Медісон? Адже поруч з нею дійсно чудовий хлопець, який готовий підтримати її в будь-який момент. Оце справжнє щастя − зустріти такого супутника життя!

Читайте також: Ця красуня виглядає як ровесниця свого 22-річного сина