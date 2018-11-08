Динамо – Ренн: де і коли дивитися онлайн трансляцію матчу ЛЄ

Матч Ліги Європи між командами Динамо (Київ) – Ренн (Франція) відбудеться у четвер, 8 листопада 2018. Дізнайтеся, коли і на якому каналі відбудеться трансляція поєдинку, а також де дивитися гру онлайн!

Перемога киян у матчі Ренн – Динамо практично гарантує підопічним Хацкевича вихід у плей-офф Ліги Європи. Наразі кияни посідають 2 місце із п'ятьма очками після нічиїх з Астаною, Яблонцем та перемоги над Ренном. Натомість французи розташувалися на 4 місці з трьома очками в активі.

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Нагадаємо, що в першій зустрічі цих команд "біло-сині" вирвали у Ренна гостьову перемогу з рахунком 2:1. При цьому Динамо догравало поєдинок у меншості. Сподіваємося, у рідних стінах кияни теж зуміють перемогти. Такий прогноз на матч роблять і букмекери.

Коли і де дивитися матч Динамо – Ренн

Місце проведення : НСК "Олімпійський" (Київ)

: НСК "Олімпійський" (Київ) Дата матчу: 08-11-2018

08-11-2018 Час: 19:55

Пряма трансляція матчу відбудеться на каналі "Футбол 1". Дивитися поєдинок онлайн можна на OLL.tv.

Ліга Європи: Динамо - Ренн

А хто, на вашу думку, переможе? Пишіть у коментарях!

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