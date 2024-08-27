Французька прокуратура розслідує справу засновника Telegram Павла Дурова за 12 статтями

Прокуратура Франції розслідує справу засновника і генерального директора компанії Telegram Павла Дурова за 12 статтями, серед яких співучасть в обороті наркотиків та зберігання дитячого порно.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі прокуратури Франції.

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У відомстві зазначили, що Дурова було затримано ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в рамках кримінального розслідування, яке було розпочато 8 липня департаментом боротьби з кіберзлочинністю.

Розслідування ведеться щодо невстановлених осіб за наступні правопорушення:

Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для забезпечення можливості проведення незаконних транзакцій.

Відмова надати інформацію на запити уповноважених органів.

Співучасть у зберіганні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.

Співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру організованою групою.

Співучасть у розповсюдженні наркотиків.

Співучасть у розповсюдженні програм хакерів.

Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою.

Створення організованої групи з метою скоєння злочинів, які караються позбавленням волі терміном щонайменше п'ять років.

Приховування злочинів організованої групи.

Надання криптографічних послуг, спрямованих на забезпечення конфіденційності без обов'язкового декларування.

Незаконне надання засобів криптографії понад необхідних для забезпечення конфіденційності.

Незаконний імпорт засобів криптографії понад необхідних для забезпечення конфіденційності.

Зараз Дурова допитують слідчі, а термін його тримання під вартою було продовжено суддею до 96 години, тобто до 28 серпня.

За статтею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис до 500 тис євро.

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