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Французька прокуратура розслідує справу засновника Telegram Павла Дурова за 12 статтями
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Прокуратура Франції розслідує справу засновника і генерального директора компанії Telegram Павла Дурова за 12 статтями, серед яких співучасть в обороті наркотиків та зберігання дитячого порно.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі прокуратури Франції.
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У відомстві зазначили, що Дурова було затримано ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в рамках кримінального розслідування, яке було розпочато 8 липня департаментом боротьби з кіберзлочинністю.
Розслідування ведеться щодо невстановлених осіб за наступні правопорушення:
- Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для забезпечення можливості проведення незаконних транзакцій.
- Відмова надати інформацію на запити уповноважених органів.
- Співучасть у зберіганні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.
- Співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру організованою групою.
- Співучасть у розповсюдженні наркотиків.
- Співучасть у розповсюдженні програм хакерів.
- Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою.
- Створення організованої групи з метою скоєння злочинів, які караються позбавленням волі терміном щонайменше п'ять років.
- Приховування злочинів організованої групи.
- Надання криптографічних послуг, спрямованих на забезпечення конфіденційності без обов'язкового декларування.
- Незаконне надання засобів криптографії понад необхідних для забезпечення конфіденційності.
- Незаконний імпорт засобів криптографії понад необхідних для забезпечення конфіденційності.
Зараз Дурова допитують слідчі, а термін його тримання під вартою було продовжено суддею до 96 години, тобто до 28 серпня.
За статтею про адміністрування онлайн-платформи, на якій дозволено незаконний обіг заборонених продуктів, контенту чи послуг Дурову загрожує санкція – від 5 до 10 років позбавлення волі та штраф від 150 тис до 500 тис євро.
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