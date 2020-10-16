Французька компанія Renault представила концепт електричного Megane

Компанія Renault представила новий концепт-кар Megane eVision, який вже у 2021 році перетвориться на серійний електромобіль. Назва у Megane запозичена не просто так: схожість з моделлю не викликає сумнівів, однак у технічному плані це принципово інша машина.

Попри те, що Megane eVision дебютував у статусі прототипу, він на 95 відсотків готовий до серії, стверджують в компанії.

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В основу електрокара лягла нова платформа CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, а за габаритами новинка поступається стандартному Megane четвертого покоління. Так, довжина Vision становить 4210 міліметрів, ширина – 1800 міліметрів, висота – 1505 міліметрів, а відстань між осями – 2700 міліметрів. Таким чином, він на 149 міліметрів коротший за Renault Megane, на 14 вужчий і на 58 вищий. Колісна база у звичайного "Мегана" дорівнює 2669 міліметрів.

Можна припустити, що дорогою на конвеєр електромобіль позбудеться від камер замість зовнішніх дзеркал, безрамкові двері замінять звичайними, дверні ручки в стилі Jaguar теж навряд чи перекочують на серійний варіант. На зміну 20-дюймовим дискам прийдуть колеса меншого розміру, а матричні фари можуть запропонувати хіба що у найбагатшій комплектації. Зображень салону електрокара поки немає.

Для Megane eVision заявлена ​​одна силова установка: електромотор, який видає 217 кінських сил і 300 Нм крутного моменту. Він забезпечує електрокару розгін з місця до "сотні" менш ніж за вісім секунд, а живить його батарея на 60 кіловат-годин, товщина якої всього 11 сантиметрів. У Renault не уточнили запас ходу, проте заявили, що на одній зарядці електромобіль здатний проїхати від Лондона до Ньюкасла, тобто приблизно 450 кілометрів.

За однією з версій, у майбутньому Renault може відмовитися від випуску звичайного Megane з двигуном внутрішнього згоряння, замінивши його електричною моделлю. Раніше головний дизайнер марки Лоренс ван ден Акер заявив, що "щойно Renault додасть у модельний ряд електрокари, нам доведеться відмовитися від низки інших автомобілів, тому що ми не можемо дозволити собі фінансувати все це одночасно".

За іншими даними, французький автовиробник не відмовиться від випуску сімейства Megane, але розширить його завдяки "кросоверній версії". Megane стане "опорою для майбутніх моделей C-сегменту".

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