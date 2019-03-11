Французи представили перший у світі "розумний" велосипед

Велосипед самостійно буде розраховувати дані під час поїздки

Французькі інженери представили електробайк iweech, який вони скромно охрестили "першим у світі розумним велосипедом".

Як повідомляється, зовні новинка нагадує звичайний елегантний міський електровелосипед останньої генерації: без амортизаторів, з прокладеною усередині рами проводкою й електромотором у педальному блоці. Родзинка транспортного засобу – в його програмному забезпеченні, яке базується на технологіях штучного інтелекту.

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У байка всього одна кнопка – увімкнення. Після її натискання можна відразу їхати: iweech сам подбає про передачу необхідного зусилля від електромотора на педалі, розрахувавши його так, щоб заряду батареї точно вистачило до кінця поїздки.

Розробники стверджують, що вбудований у велосипед ШІ бере до уваги не тільки довжину маршруту та ступінь заряду акумулятора, але й рельєф місцевості, погодні умови та стан компонентів, в тому числі – рівень тиску в шинах.

Крім того, у iweech є супутній мобільний додаток, у якому можна вказати місце призначення, полегшивши розрахунки штучного інтелекту, а також подивитися статистику про поїздки та різну інформацію про стан велосипеда, включаючи його місце розташування.

Що стосується технічних характеристик, то розганяє iweech мотор Brose потужністю 350 Вт, а в трикутник рами помістилася знімна батарея місткістю 497 Вт*год. Заряджається вона за 3,5 години, при цьому повного заряду вистачає на 160 км. Важить транспортний засіб 18 кг.

Ціна велосипеда на етапі попереднього замовлення на Kickstarter – € 2255. Коли транспортний засіб надійде у роздріб, його вартість зросте до € 3500 євро.

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