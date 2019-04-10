Француженка потролила світ високої моди: фото

Французька журналістка та стиліст вирішила показати, що ідеальних людей не існує. Тому жінка спародіювала найвідоміші фешн-кампанії, не використовуючи фотошоп. Результат говорить за себе!

Наталі Крокет раніше працювала редактором видання Biba та фоторедактором Жан-Поля Готьє, тому знайома з фешн-індустрією зсередини. Жінка вирішила зробити гучний проект Spoof, у якому показати надмірну стандартизацію моди та ідеалізацію всіх жінок на обкладинках.

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Постраждали від пародій фотосесії для таких будинків моди, як Givenchy, Lanvin, Etam, Lancome, Sonia Rykiel, Acne Studios, Isabel Marant. У колажах біля надто худих та ідеальних красунь можна побачити Наталі в таких же образах, але без фотошопу.

Джерело всіх фото: instagram.com/nathaliecroquet

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