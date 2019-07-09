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Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають

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Захопливі місця Азії з висоти - фото 1
Захопливі місця Азії з висоти / instagram.com/k0s.1122

Азія вражає і заманює щороку мільйони туристів, адже ця частина світу відрізняється не лише менталітетом, а й пейзажами, технологіями та архітектурою. Зацініть, як виглядають захопливі місця країн Азії з висоти пташиного польоту.

Знайомтесь, Косуке Курата (Kosuke Kurata) – талановитий тайванський фотограф, який зараз мешкає та працює в Токіо, Японії. Увесь свій час він присвячує лайфстайл та вуличній зйомці, а також випробовує дрон, створюючи справді ефектні кадри. У роботах Курата можна знайти вражаючі пейзажі з висоти з Гонконгу, Бангкоку, Токіо, Сінгапура, Ханоя та інших міст. І кожен знімок змушує затримувати погляд та роздивлятись деталі.

І ще: Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339478

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339479

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339480

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339481

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339482

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339483

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339484

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339485

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339486

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339487

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339488

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339489

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339490

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339491

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339492

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339493

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339494

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339495

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339496

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339497

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339498

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339499

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339500

Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають - фото 339501

Джерело всіх фото: instagram.com/k0s.1122

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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