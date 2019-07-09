Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають

Азія вражає і заманює щороку мільйони туристів, адже ця частина світу відрізняється не лише менталітетом, а й пейзажами, технологіями та архітектурою. Зацініть, як виглядають захопливі місця країн Азії з висоти пташиного польоту.

Знайомтесь, Косуке Курата (Kosuke Kurata) – талановитий тайванський фотограф, який зараз мешкає та працює в Токіо, Японії. Увесь свій час він присвячує лайфстайл та вуличній зйомці, а також випробовує дрон, створюючи справді ефектні кадри. У роботах Курата можна знайти вражаючі пейзажі з висоти з Гонконгу, Бангкоку, Токіо, Сінгапура, Ханоя та інших міст. І кожен знімок змушує затримувати погляд та роздивлятись деталі.

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Джерело всіх фото: instagram.com/k0s.1122

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