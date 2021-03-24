На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
- 175
У матчі 24 березня французька та українська збірні зустрілися у матчі відбору до Чемпіонату Світу 2022. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Збірна Франції приймає збірну України на відбірковому матчі до ЧС-2022. Гарантуємо, що поєдинок 1 туру відбору буде однозначно запеклим і цікавим. Тож гайда дивитися на Радіо МАКСИМУМ онлайн-трансляцію матчу 24 березня!
Це цікаво: Через все поле: у Португалії воротар забив вражаючий гол ударом від своїх воріт (відео)
Анонс відбіркового матчу до ЧС-2020 ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА
- Дата: 24.03.2021
- Коли: 21:45
- Місце проведення: стадіон "Стад де Франс", Париж
- Головний арбітр: Тобіас Штілер (Німеччина)
- На якому каналі трансляція: канал "Україна", "Футбол 1"
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,23 – 6,0 – 16,00
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА ТУТ
Якось так уже повелося, що українцям завжди було складно грати з французами. За 10 зустрічей на одному полі, нашій збірній добряче перепадало: 6 поразок, 3 матчі-нічиї. Виграти вдалося лиш один раз, у 2013 році. Сталося це у плей-офф до Чемпіонату Світу 2014 року. Але не все так гладко. У матчі-відповіді французи буквально знищили наших хлопців. Якщо ви пам'ятаєте – а таке неможливо забути – пів року тому французи порвали наших з рахунком 7: 1. Боляче згадувати, але ніде правди діти.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА
"Висновки з минулорічної поразки від Франції ми зробили. Зараз буде офіційний матч і, відповідно, зовсім інша концентрація. Я знаю силу цієї команди, поважаю гравців і тренера. Недарма вони стали чемпіонами світу. У них сильна команда, але в України є план на гру, ми серйозно готуємося. Що стосується складу, то в нас є певні втрати. Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін – це гравці, на яких ми розраховували. Під питанням і Андрій Ярмоленко. Але попри все, команда готується. В нас є певні задуми, але, на жаль, дуже мало часу. Ми виходимо з ситуації, що вперше граємо 3 офіційні матчі поспіль. У цьому теж є певні труднощі. Попри всі обставини, ми сьогодні вилітаємо у Францію з хорошим настроєм і будемо готуватися до завтрашнього матчу", – зауважив головний тренер Андрій Шевченко.
Орієнтовні склади команд:
- Франція: Льоріс – Павар – Варан – Кімпембе – Ернандес – Канте – Рабйо – Мбаппе – Погба – Жиру – Грізманн
- Україна: Бущан – Караваєв – Кривцов – Матвієнко – Миколенко – Сидорчук – Марлос – Маліновський – Зінченко – Зубков – Яремчук
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
Читайте також: В Іспанії воротар врятував команду, забивши історичний гол на останній секунді: відео
-
21:48Магнітні бурі у квітні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
21:19ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
20:4725 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:18Як швидкість поїдання їжі впливає на тривалість вашого життя: цікаве дослідження
-
20:00Вірина любов 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:48Кролик уперше побачив басейн і стрибнув у нього: реакція його господині безцінна – відео
-
19:19Справжній міцний горішок: OnePlus 9 Pro впевнено пройшов краш-тест – відео
-
18:47Brabus зробив брутальний сітікар на базі Smart ForTwo: його ціна вражає
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
17:46Гороскоп на 25 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Samsung, посунься: екран OnePlus 9 Pro визнали найкращим серед смартфонів
-
16:47Кайя Гербер зніметься у 10 сезоні Американської історії жахів
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:49У Дубаї продали найбільшу у світі картину за шалену суму
-
15:24Хітова гра Watch Dogs Legion тимчасово стане безплатною: як отримати
-
14:50У венеціанський гранд-канал повернулися дельфіни: цього разу вже точно
-
14:23Від твітів до діла: Tesla можна буде придбати за біткойни
-
13:51Популярний серед українців курорт назвали столицею секс-туризму
-
13:23Американець зняв проліт у боулінгу з дрона одним кадром: ним зацікавився Голлівуд (відео)
-
13:00Перелік, які аналізи та обстеження потрібно проходити жінкам щорічно
-
12:46Lego випустить разом з NASA деталізований набір Space Shuttle Discovery: фото та відео
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
11:49Розкішна Діта фон Тіз засвітила груди у прозорій білизні: еротичне фото
-
21:19ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
- 23 березня
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня