ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022

У матчі 24 березня французька та українська збірні зустрілися у матчі відбору до Чемпіонату Світу 2022. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Збірна Франції приймає збірну України на відбірковому матчі до ЧС-2022. Гарантуємо, що поєдинок 1 туру відбору буде однозначно запеклим і цікавим. Тож гайда дивитися на Радіо МАКСИМУМ онлайн-трансляцію матчу 24 березня!

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Анонс відбіркового матчу до ЧС-2020 ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

Дата : 24.03.2021

: 24.03.2021 Коли : 21:45

: 21:45 Місце проведення: стадіон "Стад де Франс", Париж

"Стад де Франс", Париж Головний арбітр : Тобіас Штілер (Німеччина)

: Тобіас Штілер (Німеччина) На якому каналі трансляція : канал "Україна", "Футбол 1"

: канал "Україна", "Футбол 1" Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,23 – 6,0 – 16,00

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА ТУТ

Якось так уже повелося, що українцям завжди було складно грати з французами. За 10 зустрічей на одному полі, нашій збірній добряче перепадало: 6 поразок, 3 матчі-нічиї. Виграти вдалося лиш один раз, у 2013 році. Сталося це у плей-офф до Чемпіонату Світу 2014 року. Але не все так гладко. У матчі-відповіді французи буквально знищили наших хлопців. Якщо ви пам'ятаєте – а таке неможливо забути – пів року тому французи порвали наших з рахунком 7: 1. Боляче згадувати, але ніде правди діти.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

"Висновки з минулорічної поразки від Франції ми зробили. Зараз буде офіційний матч і, відповідно, зовсім інша концентрація. Я знаю силу цієї команди, поважаю гравців і тренера. Недарма вони стали чемпіонами світу. У них сильна команда, але в України є план на гру, ми серйозно готуємося. Що стосується складу, то в нас є певні втрати. Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Артем Бєсєдін – це гравці, на яких ми розраховували. Під питанням і Андрій Ярмоленко. Але попри все, команда готується. В нас є певні задуми, але, на жаль, дуже мало часу. Ми виходимо з ситуації, що вперше граємо 3 офіційні матчі поспіль. У цьому теж є певні труднощі. Попри всі обставини, ми сьогодні вилітаємо у Францію з хорошим настроєм і будемо готуватися до завтрашнього матчу", – зауважив головний тренер Андрій Шевченко.

Орієнтовні склади команд:

Франція : Льоріс – Павар – Варан – Кімпембе – Ернандес – Канте – Рабйо – Мбаппе – Погба – Жиру – Грізманн

: Льоріс – Павар – Варан – Кімпембе – Ернандес – Канте – Рабйо – Мбаппе – Погба – Жиру – Грізманн Україна: Бущан – Караваєв – Кривцов – Матвієнко – Миколенко – Сидорчук – Марлос – Маліновський – Зінченко – Зубков – Яремчук

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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