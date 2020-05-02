Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Фотошпигуни показали потужний BMW i4 2021

  • 18
BMW - фото 1
BMW / autoreview

На одному із заправних комплексів в Європі невтомні фотошпигуни спіймали BMW i4 в захисному камуфляжі, який дозволяє краще розглянути перспективну новинку.

BMW анонсувала електричний i4, представивши на початку березня футуристичний концепт, і, як і очікувалося, серійна модель буде виглядати дуже схоже.

І ще: Експерти назвали найнадійніші авто на ринку Європи

Це особливо помітно в передній частині, де можна виявити контури масивної фірмової решітки, як у Concept i4. А ось заднього дифузора на серійній моделі не буде.

Очікується, що новинка отримає кілька електродвигунів, які будуть розвивати потужність більше 500 к.с., а на розгін до 100 км/год електрокар буде витрачати приблизно 4 с. Харчування для електромоторів буде надходити від акумуляторної батареї на 80 кВтг. З її допомогою автомобіль зможе подолати близько 600 км. Прем'єра BMW i4 очікується до кінця року.

Фотошпигуни показали потужний BMW i4 2021 - фото 401230

Фотошпигуни показали потужний BMW i4 2021 - фото 401231

Фотошпигуни показали потужний BMW i4 2021 - фото 401232

Читайте також: Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити

Джерело: autoreview
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2099
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • 29 квітня, 16:30
  • 212
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40877
Загрузка...
Новини