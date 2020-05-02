Фотошпигуни показали потужний BMW i4 2021

На одному із заправних комплексів в Європі невтомні фотошпигуни спіймали BMW i4 в захисному камуфляжі, який дозволяє краще розглянути перспективну новинку.

BMW анонсувала електричний i4, представивши на початку березня футуристичний концепт, і, як і очікувалося, серійна модель буде виглядати дуже схоже.

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Це особливо помітно в передній частині, де можна виявити контури масивної фірмової решітки, як у Concept i4. А ось заднього дифузора на серійній моделі не буде.

Очікується, що новинка отримає кілька електродвигунів, які будуть розвивати потужність більше 500 к.с., а на розгін до 100 км/год електрокар буде витрачати приблизно 4 с. Харчування для електромоторів буде надходити від акумуляторної батареї на 80 кВтг. З її допомогою автомобіль зможе подолати близько 600 км. Прем'єра BMW i4 очікується до кінця року.

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