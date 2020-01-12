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Фотошоп не вдався: американка хотіла взяти відгул, але щось пішло не так

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Жінці не вдалось відпроситись з роботи через епічне фото - фото 1
Жінці не вдалось відпроситись з роботи через епічне фото

Жінка з американського містечка Норман вирішила взяти вихідний на роботі, тож вигадала цілком серйозно причину для свого шефа, щоб не їхати в офіс. Однак все зіпсувало фото, яке вона додала до повідомлення.

Працівниця однієї з компанії в місті Норман, ім'я якої залишилось таємницею, вирішила попросити у свого боса вихідний, тож придумала причину та навіть зробила фотодоказ. Річ у тому, що вона надіслала своєю керівнику смс-повідомлення, що проколола колесо у машині та не може дістатись до роботи. І все б нічого, якби героїня історії не додала знімок, який демонструє всі її уміння у фоторедакторах. Кадр вийшов настільки епічним, що сміявся не лише весь офіс, а й користувачі мережі.

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Дивним знімком поділилась колега креативної американки у Twitter, де він став вірусним та зібрав тисячі лайків та ретвітів.

"Моя колега подзвонила та сказала, що у неї цвях у шині, через який спустило колесу. Я хочу, щоб ви відклали всі свої справи та збільшили цвях на картинці, яку вона відправила моєму босу".

Тому нехай ця історія стане прикладом того, як надмірні зусилля можуть зруйнувати весь план. Або ж чому не варто брехати іншим.

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Джерело: medialeaks
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