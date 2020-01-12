Фотошоп не вдався: американка хотіла взяти відгул, але щось пішло не так

Жінка з американського містечка Норман вирішила взяти вихідний на роботі, тож вигадала цілком серйозно причину для свого шефа, щоб не їхати в офіс. Однак все зіпсувало фото, яке вона додала до повідомлення.

Працівниця однієї з компанії в місті Норман, ім'я якої залишилось таємницею, вирішила попросити у свого боса вихідний, тож придумала причину та навіть зробила фотодоказ. Річ у тому, що вона надіслала своєю керівнику смс-повідомлення, що проколола колесо у машині та не може дістатись до роботи. І все б нічого, якби героїня історії не додала знімок, який демонструє всі її уміння у фоторедакторах. Кадр вийшов настільки епічним, що сміявся не лише весь офіс, а й користувачі мережі.

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Дивним знімком поділилась колега креативної американки у Twitter, де він став вірусним та зібрав тисячі лайків та ретвітів.

"Моя колега подзвонила та сказала, що у неї цвях у шині, через який спустило колесу. Я хочу, щоб ви відклали всі свої справи та збільшили цвях на картинці, яку вона відправила моєму босу".

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they’re doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F — syd the kid (@sydneyywhitson) January 8, 2020

Тому нехай ця історія стане прикладом того, як надмірні зусилля можуть зруйнувати весь план. Або ж чому не варто брехати іншим.

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