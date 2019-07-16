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Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд

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Фотоманіпуляції, які варто побачити - фото 1
Фотоманіпуляції, які варто побачити / instagram.com/sublimenation

Ці знімки від талановитого індонезійського ілюстратора змушують затамувати погляд та розглядати деталі. Наш світ може бути значно цікавішим, якщо дивитись на нього з фантазією.

Знайомтесь, Анніса Тіара Утамі (Annisa Tiara Utami) – ілюстратор, графічний дизайнер та просто талановитий митець зі старовинного міста Джок’якарта на острові Ява в Індонезії. Хлопець старається з простими ресурсами створювати фантастичні знімки. І справді, маніпуляції з реальністю даються Аннісу доволі легко, а його роботи викликають захват. Тому не дивно, що на сторінці Утамі в соцмережі Instagram понад 22 тисячі підписників. Зацініть!

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Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341241

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341242

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341243

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341244

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341245

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341246

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341247

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341248

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341249

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341250

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341251

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341252

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341253

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341254

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341255

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341256

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341257

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341258

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341259

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341260

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341261

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341262

Фотографії світу на межі з реальністю, які змушують затримати погляд - фото 341263

Джерело всіх фото: instagram.com/sublimenation

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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