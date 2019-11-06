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Архівне фото Нью-Йорка у 1900-х підкорило мережу

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Як виглядав Бродвей у минулому столітті - фото 1
Як виглядав Бродвей у минулому столітті / instagram.com/menenillas

У мережі поширюється старе фото Нью-Йорка минулого століття, яке "розфарбували". Нагадує дуже атмосферний кадр з фільму!

На платформі Reddit користувач з ніком MrFlow опублікував архівний кадр з Великого Яблука на початку минулого століття. За короткий час знімок піднявся у топи мережі, адже його побачили понад 27 тисяч осіб, а ще більш як 900 залишили коментарі. Річ у тому, що світлину вдалось зробити кольоровою, і вона більше нагадує кадр з ретро-фільму.

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"Бродвей, Нью-Йорк, близько 1900", – відзначив автор, а коментатори вражені відсутністю машин, кількістю люду та стилем американців. Хтось навіть пожартував, що тоді міг бути день розпродажу капелюхів.

Broadway, New York City, around 1900. from r/OldSchoolCool

А так Бродвей виглядає у 2019 році:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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