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Фотографія курячого яйця стала найпопулярнішою в Instagram

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Найпопулярніша фотографія в Instagram - фото 1
Найпопулярніша фотографія в Instagram / instagram

Нова фотографія обігнала попередній рекорд, який належав Кайлі Дженнер, у якої було 18,2 мільйона лайків.

Фотографія яйця в акаунті world_record_egg у Instagram зібрала на цей момент уже майже 25 мільйонів лайків і стала найпопулярнішою за весь час існування соцмережі. Знімок обійшов попередній рекорд у 18,2 мільйона лайків, що набрав пост Кайлі Дженнер з новонародженою дочкою. Опублікований цей допис був в лютому 2018 року.

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Фотографія яйця – єдина в акаунті, вона була опублікована 4 січня. Хто створив акаунт з яйцем, невідомо.

Щоб поставити рекорд, прихильники акаунта з яйцем в тому числі залишали коментарі під фотографіями Дженнер, закликаючи ставити лайк йому. У відповідь Дженнер опублікувала відео, на якому розбиває куряче яйце, з підписом "Візьміть це маленьке яєчко".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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