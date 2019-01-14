Фотографія курячого яйця стала найпопулярнішою в Instagram

Нова фотографія обігнала попередній рекорд, який належав Кайлі Дженнер, у якої було 18,2 мільйона лайків.

Фотографія яйця в акаунті world_record_egg у Instagram зібрала на цей момент уже майже 25 мільйонів лайків і стала найпопулярнішою за весь час існування соцмережі. Знімок обійшов попередній рекорд у 18,2 мільйона лайків, що набрав пост Кайлі Дженнер з новонародженою дочкою. Опублікований цей допис був в лютому 2018 року.

Це цікаво: Чекала літак і танцювала: як звичайнісінький твіт став вірусним за добу

Фотографія яйця – єдина в акаунті, вона була опублікована 4 січня. Хто створив акаунт з яйцем, невідомо.

Щоб поставити рекорд, прихильники акаунта з яйцем в тому числі залишали коментарі під фотографіями Дженнер, закликаючи ставити лайк йому. У відповідь Дженнер опублікувала відео, на якому розбиває куряче яйце, з підписом "Візьміть це маленьке яєчко".

Читайте також: У мережі з'явилося відео найбільшої риби на планеті