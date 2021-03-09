Фотографиня з США показала найвдаліші пози для фото: наочні приклади

Під час кожного знімку важливо правильно стати, щоб кадр вийшов вдалим. І фотографиня з Чикаго Бонні Родрігес назвала найкращі пози, які покращать будь-яке фото.

Так, зокрема, під час фотосесії на пляжі дівчина радить встати на коліна, вирівняти спину і нахилити голову назад, щоб виглядати стрункішою. А сидячи спиною до об'єктива, краще не нахилятися вперед, а навпаки, – сісти прямо, піднявши руки вгору або взятися за волосся на маківці. Така поза допоможе візуально подовжити фігуру і зробити її витонченою.

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Крім того, фотографуючись навприсядки, не варто ставити лікті на коліна, підперши ними підборіддя. Краще одну ногу поставити на носок, а долоню покласти на коліно.

Що стосується парних знімків, фотографиня порадила приймати природніші пози, оскільки незручність може привести до того, що кадри будуть виглядати постановочними. "Можна поставити камеру на таймер і спробувати кілька різних варіантів", – говорить Бонні.

Тим дівчатам, які бояться фотографуватися в бікіні, вона запропонувала стати навшпиньки. А щоб впоратися з почуттям дискомфорту, вона порекомендувала відвернутися від камери і уявити собі, ніби її немає.

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