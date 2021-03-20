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Фотографиня показала оригінальні зачіски нігерійських жінок
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Як виглядають дуже красиві і незвичайні зачіски. Фотографиня документує культуру різнокольорового волосся прибережного нігерійського міста в серії фотографій під назвою Насиченість кольору.
Фотографиня Медіна Даггер показала традиційні зачіски нігерійських жінок, до яких відносять косички і плетіння з намистинами. Фото опубліковані на сайті авторки medinadugger.
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Спочатку жінки прибирали волосся саме так для того, щоб воно не заважало працювати, але зараз багато хто робить це заради краси. Колекція фотопортретів віддає належне відомому африканському фотографу J.D. 'Okhai Ojeikere, який понад півстоліття документував нігерійські жіночі зачіски, починаючи з середини XX століття.
За словами Медіни, способи плетіння африканських кісок датуються тисячами років, а нігерійська культура плетіння волосся – дуже довгий процес, з яким нігерійські жінки знайомляться з самого дитинства.
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