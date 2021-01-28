Фотограф зробив деталізовані макрофото сніжинок: кадри вражають

Для зйомки він використав 100-мегапіксельний датчик

Фотограф Натан Мірволдом зняв сніжинки у рекордно високій роздільній здатності. Він повідомляє, що зйомка відбувалася на камеру власної розробки. Гайда дивитися на дивовижні кадри сніжинок.

Фотограф використовував 100-мегапіксельний датчик зображення, який був адаптований до об'єктива мікроскопа, а мінімальна витримка камери склала 500 мікросекунд.

Це цікаво: Sony World Photography Awards 2021: найкращі фото, зроблені студентами й учнями

Натан запобіг можливості того, що сніжинки розтануть за допомогою вбудованої в апарат системи охолодження.

"Складна краса сніжинок обумовлена ​​їх кристалічною структурою", – зазначає Натан.

Також фотограф каже, що сніжинки – прекрасний приклад прихованої краси.

Мірволдом зняв сніжинки на півночі Канади й Алясці при температурі -20 °C. Завдяки низькій температурі у фотографа було більше часу на роботу, тому що тендітні сніжинки довше не втрачали свою первозданну красу.

Читайте також: Фотограф показав у макрозйомці, як пише кулькова ручка: шикарний кадр