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Фотограф зробив деталізовані макрофото сніжинок: кадри вражають

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Для зйомки він використав 100-мегапіксельний датчик - фото 1
Для зйомки він використав 100-мегапіксельний датчик

Фотограф Натан Мірволдом зняв сніжинки у рекордно високій роздільній здатності. Він повідомляє, що зйомка відбувалася на камеру власної розробки. Гайда дивитися на дивовижні кадри сніжинок.

Фотограф використовував 100-мегапіксельний датчик зображення, який був адаптований до об'єктива мікроскопа, а мінімальна витримка камери склала 500 мікросекунд.

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Натан запобіг можливості того, що сніжинки розтануть за допомогою вбудованої в апарат системи охолодження.

Фотограф зробив деталізовані макрофото сніжинок: кадри вражають - фото 445305

Фотограф зробив деталізовані макрофото сніжинок: кадри вражають - фото 445306

Фотограф зробив деталізовані макрофото сніжинок: кадри вражають - фото 445307

"Складна краса сніжинок обумовлена ​​їх кристалічною структурою", – зазначає Натан.

Також фотограф каже, що сніжинки – прекрасний приклад прихованої краси.

Мірволдом зняв сніжинки на півночі Канади й Алясці при температурі -20 °C. Завдяки низькій температурі у фотографа було більше часу на роботу, тому що тендітні сніжинки довше не втрачали свою первозданну красу.

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Джерело: ArtNet
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