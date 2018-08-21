Казкове озеро у Каліфорнії підкорило мережу: фотофакт

Користувачі не можуть відвести погляд від чарівного озера у США. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком salamonty поділився ефектним знімком озера Convict Lake у Каліфорнії. За короткий час допис опинився у топах і зібрав понад 30 тисяч переглядів.

І ще: Названо найкращі підводні фото року

"Мені пощастило відвідати озеро Convict у Східній Сієррі, у штаті Каліфорнія під час безвітряного ранку, щоб зафіксувати майже ідеальне відображення гір у воді", – зазначив автор.

Читайте також: Йога на слоні і трансфер на параплані: названо найдивніші послуги в готелях світу