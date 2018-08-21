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Казкове озеро у Каліфорнії підкорило мережу: фотофакт

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Чарівне озеро у Каліфорнії - фото 1
Чарівне озеро у Каліфорнії / reddit.com/user/salamonty

Користувачі не можуть відвести погляд від чарівного озера у США. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком salamonty поділився ефектним знімком озера Convict Lake у Каліфорнії. За короткий час допис опинився у топах і зібрав понад 30 тисяч переглядів.

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"Мені пощастило відвідати озеро Convict у Східній Сієррі, у штаті Каліфорнія під час безвітряного ранку, щоб зафіксувати майже ідеальне відображення гір у воді", – зазначив автор.

I was lucky to visit Convict Lake, at the Eastern Sierras, California on a windless morning like this, to capture an almost perfect reflection [OC] [7316 x 6851] from r/EarthPorn

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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